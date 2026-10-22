Улицы в центре Москвы перекроют 24 октября

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22 октября, 13:15

Мэр Москвы

Мэр Москвы: задача фармотрасли – обеспечить лекарственную безопасность страны

Мэр Москвы: задача фармотрасли – обеспечить лекарственную безопасность страны

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Лекарственная безопасность страны остается одной из ключевых задач фармацевтической отрасли Москвы. Об итогах и планах ее развития рассказал Сергей Собянин в своем канале в мессенджере MAX.

По словам мэра, в ближайшие 3 года запланирован дальнейший рост столичных производств лекарств и медизделий. Только за первые 8 месяцев этого года рост выпуска лекарств и медицинских материалов в городе составил почти 3%, а отгрузки выросли на 9,4% по сравнению с аналогичным периодом 2025 года.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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