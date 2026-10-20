Собянин: цифровые сервисы в здравоохранении получат дальнейшее развитие

В поликлиниках Москвы работают сервисы "Умного приема" и другие современные технологии. Они в дальнейшем получат развитие, рассказал Сергей Собянин в своем канале в мессенджере MAX.

По словам мэра, при записи в поликлинику пациент проходит онлайн-опрос. Его результаты вместе с данными электронной медицинской карты обрабатывает нейросеть и помогает оценить риски заболеваний. Также это помогает врачу заранее подготовиться к приему.

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