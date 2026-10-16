Поездки на речных электросудах в Москве стали дешевле

В Москве с 16 октября на регулярных речных маршрутах начал действовать зимний тариф. Стоимость поездки в будни начинается от 110 рублей, в выходные – от 155 рублей.

Самыми выгодными способами оплаты остаются биометрия и карта "Тройка" с тарифом "Кошелек". Оплатить проезд картой москвича нельзя, однако поездки входят в стоимость абонемента "Единый" на 30, 90, 365 дней. Для детей до 7 лет в сопровождении взрослого проезд бесплатный.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.