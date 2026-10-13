Новый путепровод улучшит транспортную доступность трех районов Москвы

Транспортная доступность трех районов на северо-востоке Москвы улучшится благодаря строительству нового путепровода над железнодорожными путями Ярославского направления. Он соединит улицы Менжинского и Дудинку и станет частью магистрали между Ярославским и Дмитровским шоссе.

Путепровод свяжет Лосиноостровский, Бабушкинский и Ярославский районы. По словам экспертов, новая дорога позволит автомобилистам не объезжать соседние территории по МКАД и перераспределит транспортные потоки, снизив нагрузку на основные магистрали.

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