В Москве с начала года организовали круговое движение на 19 перекрестках

В Москве с начала 2026 года организовали круговое движение на 19 перекрестках. Как сообщили в пресс-службе ЦОДД, такое решение позволяет открыть дополнительные направления, сократить лишние объезды и более равномерно распределить транспортные потоки.

На некоторых участках круговое движение позволяет отказаться от светофоров. Благодаря этому водители тратят меньше времени на ожидание зеленого сигнала. Также участники движения получают дополнительные возможности для поворота и разворота там, где раньше такие маневры были невозможны или требовали объезда.

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