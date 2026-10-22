"Новости дня": Москва расширит применение ИИ в медицине

Москва – лидер по развитию технологий искусственного интеллекта (ИИ) в медицине. Город продолжит развивать их и делиться лучшими разработками со всей страной. Это предусмотрено столичным бюджетом на 2027–2029 годы.

В том числе планируется расширить уникальную цифровую платформу "МосМедИИ". Ее используют 2,5 тысячи медицинских организаций в разных регионах России.

ИИ-помощники помогают расшифровывать маммографию, флюорографию, рентген грудной клетки, а также компьютерную томографию мозга. Это позволяет обнаруживать опасные диагнозы на ранних стадиях.

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