Собянин: цифровые сервисы в здравоохранении получат дальнейшее развитие

В поликлиниках Москвы работают сервис "Умный прием" и другие современные технологии. О них Сергей Собянин рассказал на своей странице в МАХ.

Столица активно развивает цифровые сервисы на основе искусственного интеллекта в здравоохранении. Среди них – проект "Умная госпитализация". Его запуск помог сократить сроки ожидания плановой стационарной помощи.

Расходы на дальнейшее развитие технологий искусственного интеллекта в здравоохранении заложены в бюджете на ближайшие три года. Всего на программу "Столичное здравоохранение" в 2027–2029 годах направят порядка 2 триллионов рублей, а с учетом средств обязательного медицинского страхования – 3,8 триллиона рублей.

Об этом – в эфире телеканала Москва 24.