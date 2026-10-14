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14 октября, 17:00

Город

"Новости дня": пять новостроек построят по реновации в Царицыне и Бирюлеве Восточном

"Новости дня": пять новостроек построят по реновации в Царицыне и Бирюлеве Восточном

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Еще пять новостроек построят в районах Царицыно и Бирюлево Восточное по программе реновации. В квартиры с изолированными комнатами, просторными кухнями и застекленными лоджиями переедут свыше 1 тысячи московских семей.

Первые этажи сделают нежилыми. В них откроются продуктовые магазины, пекарни, ателье и образовательные центры. Внутри жилых кварталов появятся изолированные зоны отдыха и спорта. Детские площадки, тренажеры, футбольные поля и качели будут в пешей доступности.

Подробнее – в программе "Новости дня".

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