"Новости дня": пять новостроек построят по реновации в Царицыне и Бирюлеве Восточном

Еще пять новостроек построят в районах Царицыно и Бирюлево Восточное по программе реновации. В квартиры с изолированными комнатами, просторными кухнями и застекленными лоджиями переедут свыше 1 тысячи московских семей.

Первые этажи сделают нежилыми. В них откроются продуктовые магазины, пекарни, ателье и образовательные центры. Внутри жилых кварталов появятся изолированные зоны отдыха и спорта. Детские площадки, тренажеры, футбольные поля и качели будут в пешей доступности.

Подробнее – в программе "Новости дня".