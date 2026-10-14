Синоптики ожидают много оттепелей зимой в Москве

Зимой в Москве ожидается много оттепелей. Снег может быстро таять, а устойчивый снежный покров не сформируется даже в декабре. По оценкам метеорологов, предстоящая зима может оказаться теплее нормы.

При этом долгосрочные прогнозы не позволяют точно определить, сколько будет осадков и насколько сильными окажутся морозы. По данным Росгидромета, с октября по март температура в большинстве регионов России с вероятностью 65–69% будет около или выше среднемноголетних значений.

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