Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

14 октября, 13:30

Общество

Синоптики ожидают много оттепелей зимой в Москве

Синоптики ожидают много оттепелей зимой в Москве

"Новости дня": в Москве объявили желтый уровень опасности из-за дождя

В Троицком округе Москвы температура воздуха опустилась до 7 градусов

Семья из России заразилась вирусом Коксаки в отеле в Турции

"Деньги 24": спрос на курсы для подготовки школьников к экзаменам вырос в 1,5–2 раза

В Сети завирусилось видео, на котором москвичка рассказала о закрывшемся фитнес-клубе

Москвичей предупредили, что дождь в столице будет идти целый день

Синоптики спрогнозировали теплую зиму с небольшим количеством снега в Москве

"Спецреп": фейковые курсы

"Утро": москвичам рассказали о погоде 14 октября

Зимой в Москве ожидается много оттепелей. Снег может быстро таять, а устойчивый снежный покров не сформируется даже в декабре. По оценкам метеорологов, предстоящая зима может оказаться теплее нормы.

При этом долгосрочные прогнозы не позволяют точно определить, сколько будет осадков и насколько сильными окажутся морозы. По данным Росгидромета, с октября по март температура в большинстве регионов России с вероятностью 65–69% будет около или выше среднемноголетних значений.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
обществопогодагородвидеоМаксим ШаманинАлина ГилеваМария Панкратова

Новые меры поддержки многодетных семей возмутили таксистов

В РФ планируют установить знаки парковок для многодетных семей

Также отменят надбавку на перевозки пассажиров с ребенком в такси

Читать
закрыть

Российская медицина совершила прорыв в лечении рака

Российскую мРНК-вакцину для терапии колоректального рака планируют включить в программу ОМС

Помощь в случае необходимости будет предоставлена всем россиянам

Читать
закрыть

Почему миллионы россиян не догадываются о наличии астмы?

Состояние связано с изменением чувствительности бронхов к внешним раздражителям

Несмотря на дискомфорт, многие не обращаются к врачу, пока не станет совсем плохо

Читать
закрыть

Как платформы по поиску репетиторов подменяют педагогов?

Площадки выставляют профили топовых преподавателей, но затем подменяют их рядовыми специалистами

Эксперты отмечают: онлайн-платформы хотят привлечь клиентов и не всегда ведут себя корректно

Читать
закрыть

Россияне скупают "эликсир молодости" из слюны птиц

Упаковка обойдется более чем в 30 тысяч рублей

Читать
закрыть

Топливный кризис сковал Бали

Очереди на заправках растягиваются на километры, а водители объезжают десятки локаций в поисках топлива

Читать
закрыть

Почему россияне начали прибегать к криосохранению тел?

На эту процедуру соглашаются те, кто хочет вернуться к жизни в будущем

Читать
закрыть

Сколько стоит отдых в новогодние каникулы?

Неделя в Таиланде или Вьетнаме будет стоить минимум 400 тысяч рублей на двоих

За отдых на Мальдивах на двоих придется отдать от 700 тысяч с прямым перелетом

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика