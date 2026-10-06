Эксперт Абасов оценил влияние ситуации с COVID-19 на продажи туров в Таиланд

В Сети завирусилось видео, как прилетевших из Таиланда россиян не выпускают из самолета без проверки температуры. По данным СМИ, такие меры ввели из-за вспышки коронавируса за рубежом. Как ситуация повлияет на турпоток и насколько безопасно путешествие в эту страну прямо сейчас, разбиралась Москва 24.

Отпуск без паники?

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ)/romchik0101

У пассажиров рейсов из Таиланда в российские города начали измерять температуру на фоне вспышки COVID-19 в азиатской стране. Видео процедуры в аэропорту "Шереметьево" распространилось в Сети.

Прежде чем пассажиры покинули самолет, на борт поднялись сотрудники санитарно-карантинного контроля с тепловизором. Температуру проверяли прямо в салоне, чтобы оперативно выявить заболевших туристов. По данным телеграм-канала "Осторожно, новости", через 10 минут всех пассажиров отпустили.

"Рядом со мной сидела женщина, которая кашляла. Но ее вроде не забрали", – рассказал один из туристов журналистам.

В пресс-службе "Шереметьево" подтвердили наличие процедуры, однако причину их введения не прокомментировали.





из сообщения пресс-службы аэропорта "Шереметьево" Данная функция относится к Роспотребнадзору, вопросы направлять следует в это ведомство.

На фоне новостей о COVID-19 в Таиланде в Ассоциации туроператоров России (АТОР) сообщили, что специалисты не наблюдают роста обращений от российских туристов. Объемы аннуляций путевок соответствуют стандартным сезонным показателям, отказов от поездок по причине боязни заражения не зафиксировано.

Однако некоторые туристы, возвращающиеся из Таиланда, отмечали у себя симптомы COVID-19. Например, одна из девушек рассказала, что через несколько дней после выезда за рубеж у нее и ее компании поднялась температура, началась ломота и боль в горле. ПЦР-тест сдали трое, коронавирус подтвердился только у одного. Друзья выздоровели после приема противовирусных препаратов, а Валерии пришлось досрочно вернуться в Россию для продолжения лечения.

Ситуация под контролем?

Стратегический аналитик, эксперт Российского союза туриндустрии (РСТ) Михаил Абасова подчеркнул, что сообщения о сезонном подъеме заболеваемости COVID-19 в Таиланде на турпотоке не сказались, поводов для беспокойства тоже нет.

Эксперт в разговоре с Москвой 24 сослался на данные министерства туризма и спорта Таиланда, согласно которым с 27 сентября по 3 октября в страну приехали 22 326 российских граждан – на 14,23% больше, чем неделей ранее.





Михаил Абасов стратегический аналитик, эксперт РСТ Оснований для массовой сдачи туров также нет. Путешественники реагируют на конкретные ограничительные действия: закрытые границы, обязательные тесты, карантин. Впереди высокий сезон, и решение о поездке человек будет принимать исходя из правил въезда, а не новостей.

Абасов пояснил, что сейчас власти Таиланда не требуют от въезжающих ни тестов, ни сертификатов о вакцинации, ни карантина. Перенести поездку могут лишь отдельные туристы из групп риска, и это будет их взвешенная реакция.

"По данным департамента по контролю заболеваний Таиланда, с 1 января по 15 сентября в стране зарегистрировали 135 667 случаев COVID-19, умерли 26 человек. Из них 21 относился к группе риска: люди старше 60 лет и с хроническими заболеваниями", – отметил он.

В качестве сравнения эксперт привел данные за 2025 год: тогда в Таиланде выявили 614 601 случай. Такие показатели, по мнению Абасова, говорят о том, что нынешний подъем стал сезонным и оказался заметно ниже прошлогоднего уровня.





Михаил Абасов стратегический аналитик, эксперт РСТ Выборочная термометрия в "Шереметьеве" говорит о том, что санитарный контроль работает в профилактическом режиме. Это стандартная мера, когда в стране вылета фиксируют сезонный подъем заболеваемости: она помогает вовремя выявить тех, кто плохо себя чувствует, и не означает ограничений на поездки. Для пассажира это несколько минут на борту.

Принимающая сторона ограничений для туристов не вводит. Самому путешественнику разумно взять страховку с медицинским покрытием и следить за самочувствием после возвращения, заключил он.

