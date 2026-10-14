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14 октября, 07:45

Общество

Первый снег в Москве может выпасть в конце октября

Первый снег в Москве может выпасть в конце октября

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Первый снег в Москве может выпасть в конце октября. По прогнозам синоптиков, похолодание начнется уже на следующей неделе.

Как рассказал синоптик Гидрометцентра России Максим Обухов, снег, скорее всего, будет идти вместе с дождем при плюсовой температуре. Поэтому устойчивого снежного покрова в ближайшее время не ожидается.

При этом предстоящая зима, по прогнозам климатологов, может оказаться аномально теплой и почти бесснежной. Об этом – в эфире телеканала Москва 24.

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