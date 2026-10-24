Минобрнауки РФ подготовило проект о минимальных баллах ЕГЭ для поступления в вузы

Минобрнауки России подготовило проект приказа о минимальных баллах ЕГЭ для поступления в вузы в 2027/28 учебном году.

Согласно документу, по русскому и иностранным языкам, профильной математике, истории, литературе, биологии, географии и химии необходимо набрать не менее 40 баллов. По физике минимальный порог составит 41 балл, по обществознанию – 45, по информатике – 46.

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