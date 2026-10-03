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03 октября, 09:30

Общество

Минобрнауки РФ сократило число олимпиад для льготного поступления в вузы

Минобрнауки РФ сократило число олимпиад для льготного поступления в вузы

Список олимпиад для поступления в вузы сократили на четверть

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Количество олимпиад, победители и призеры которых получают право на приоритетное зачисление в вузы, сократили с 83 до 60. Об этом сообщили в Минобрнауки РФ.

В министерстве объяснили решение оптимизацией отбора абитуриентов. Там считают, что олимпиады не должны становиться альтернативой ЕГЭ.

В дальнейшем планируется внедрить единый формат учета достижений, например, через систему дополнительных баллов. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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