03 октября, 09:30Общество
Минобрнауки РФ сократило число олимпиад для льготного поступления в вузы
Количество олимпиад, победители и призеры которых получают право на приоритетное зачисление в вузы, сократили с 83 до 60. Об этом сообщили в Минобрнауки РФ.
В министерстве объяснили решение оптимизацией отбора абитуриентов. Там считают, что олимпиады не должны становиться альтернативой ЕГЭ.
В дальнейшем планируется внедрить единый формат учета достижений, например, через систему дополнительных баллов. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.