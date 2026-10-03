Минобрнауки РФ сократило число олимпиад для льготного поступления в вузы

Количество олимпиад, победители и призеры которых получают право на приоритетное зачисление в вузы, сократили с 83 до 60. Об этом сообщили в Минобрнауки РФ.

В министерстве объяснили решение оптимизацией отбора абитуриентов. Там считают, что олимпиады не должны становиться альтернативой ЕГЭ.

В дальнейшем планируется внедрить единый формат учета достижений, например, через систему дополнительных баллов. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.