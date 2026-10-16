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16 октября, 23:45

Общество

Пик бронирования ресторанов на Новый год в Москве придется на ноябрь

Пик бронирования ресторанов на Новый год в Москве придется на ноябрь

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Пик бронирования ресторанов на Новый год придется на ноябрь. Сейчас столичные заведения уже публикуют праздничные предложения, а стоимость ужина в новогоднюю ночь начинается примерно от 17 тысяч рублей на человека.

В ресторанах с банкетным меню, театрализованными представлениями и выступлениями звезд цены могут достигать 150 тысяч рублей за гостя. При этом эксперты советуют не торопиться с бронированием, поскольку выбор предложений позднее может стать шире.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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