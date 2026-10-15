15 октября, 22:30Город
Клиника доктора Рошаля в Москве отметила 130-летие
Клинике доктора Рошаля в Москве исполнилось 130 лет. В институте неотложной детской хирургии и травматологии ежегодно принимают около 100 тысяч детей и проводят порядка 12 тысяч операций.
Помощь оказывают по 36 профилям, в том числе детям с тяжелыми травмами головного и спинного мозга. Для доставки тяжелых пациентов в институте оборудована вертолетная площадка на крыше, откуда до реанимации можно добраться менее чем за две минуты.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.