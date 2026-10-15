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15 октября, 22:30

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Клиника доктора Рошаля в Москве отметила 130-летие

Клиника доктора Рошаля в Москве отметила 130-летие

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Клинике доктора Рошаля в Москве исполнилось 130 лет. В институте неотложной детской хирургии и травматологии ежегодно принимают около 100 тысяч детей и проводят порядка 12 тысяч операций.

Помощь оказывают по 36 профилям, в том числе детям с тяжелыми травмами головного и спинного мозга. Для доставки тяжелых пациентов в институте оборудована вертолетная площадка на крыше, откуда до реанимации можно добраться менее чем за две минуты.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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