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25 сентября, 17:45

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Москвичам рассказали, как проходит "Московский чекап"

Москвичам рассказали, как проходит "Московский чекап"

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Москвичи могут пройти комплексную проверку здоровья благодаря программе "Московский чекап". Она помогает собрать данные о состоянии организма и определить, какие обследования необходимы человеку.

Первый этап начинается с анкеты. Участник отвечает на вопросы о здоровье и образе жизни, проходит опросники и функциональные тесты. Также можно внести данные о составе тела, например соотношении мышечной и жировой массы.

После этого система сопоставляет полученную информацию с данными электронной медицинской карты и формирует дальнейший маршрут обследований. По результатам полного чекапа формируется персональный профиль здоровья.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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