Москвичам рассказали, как проходит "Московский чекап"

Москвичи могут пройти комплексную проверку здоровья благодаря программе "Московский чекап". Она помогает собрать данные о состоянии организма и определить, какие обследования необходимы человеку.

Первый этап начинается с анкеты. Участник отвечает на вопросы о здоровье и образе жизни, проходит опросники и функциональные тесты. Также можно внести данные о составе тела, например соотношении мышечной и жировой массы.

После этого система сопоставляет полученную информацию с данными электронной медицинской карты и формирует дальнейший маршрут обследований. По результатам полного чекапа формируется персональный профиль здоровья.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.