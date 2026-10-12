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12 октября, 08:15

Общество

"Новости дня": в России готовят новые технологии для диагностики и лечения тромбозов

"Новости дня": в России готовят новые технологии для диагностики и лечения тромбозов

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В России создают новые технологии для быстрой диагностики и лечения тромбозов. Об этом сообщили в Минздраве РФ.

Отечественные ученые разрабатывают экспресс-тесты для оценки свертываемости крови в реальном времени, компактные приборы для персонального контроля терапии и новые препараты, точечно растворяющие сгустки.

С начала 2026 года такие системы тестируют в лабораториях. После сертификации Росздравнадзора их начнут применять в клиниках по всей стране.

Об этом – в программе "Новости дня".

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