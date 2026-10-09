Центры ранней помощи открыты в четырех детских больницах Москвы

В четырех детских клинических больницах Москвы работают центры ранней помощи. Туда направляют семьи с детьми, попавшими в группу риска.

В центрах родители могут получить консультации нескольких специалистов за один прием, а при необходимости детей направляют в центры развития, где с ними занимаются психологи, логопеды, дефектологи и специалисты по двигательному развитию.

Сейчас в центрах ранней помощи наблюдаются более 4 тысяч малышей, еще около 1,3 тысячи занимаются в центрах развития. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.