07 октября, 22:45Экономика
Москва увеличит долю высокотехнологичного производства до 50%
Москва планирует увеличить долю высокотехнологичных производств в промышленном выпуске до 50% к 2030 году. Сейчас этот показатель составляет почти 40%. На предприятиях столицы развивают производство оборудования для 3D-печати, силового оборудования и внедряют автоматизацию.
В ОЭЗ "Технополис "Москва" создают оборудование для промышленной 3D-печати. С помощью технологии SLM из металлического порошка производят детали сложной геометрии, которые невозможно изготовить на токарных или фрезерных станках. На одном из предприятий уровень автоматизации производства составляет почти 90%.
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