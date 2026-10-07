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Новости

07 октября, 22:45

Экономика

Москва увеличит долю высокотехнологичного производства до 50%

Москва увеличит долю высокотехнологичного производства до 50%

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Москва планирует увеличить долю высокотехнологичных производств в промышленном выпуске до 50% к 2030 году. Сейчас этот показатель составляет почти 40%. На предприятиях столицы развивают производство оборудования для 3D-печати, силового оборудования и внедряют автоматизацию.

В ОЭЗ "Технополис "Москва" создают оборудование для промышленной 3D-печати. С помощью технологии SLM из металлического порошка производят детали сложной геометрии, которые невозможно изготовить на токарных или фрезерных станках. На одном из предприятий уровень автоматизации производства составляет почти 90%.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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