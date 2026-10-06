"Спецреп": рынок недвижимости

Застройщики в Москве предлагают покупателям необычные бонусы и скидки. Например, просторную двухкомнатную квартиру можно приобрести за наличные со скидкой 1% за каждого ребенка. При этом продажи новостроек снижаются, а квартиры эконом- и комфорт-класса не спешат дешеветь.

Что происходит на столичном рынке жилья? Какие квартиры выбирают покупатели? И как изменились сделки купли-продажи после "эффекта Долиной"?

Об этом – в программе "Специальный репортаж".