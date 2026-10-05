Москвичам необходимо проверить налоговые уведомления до 1 декабря

Москвичи получают налоговые уведомления за прошлый год. До 1 декабря налоги должны заплатить владельцы квартир, машин и земельных участков, а также граждане, получившие доходы по вкладам.

С 2026 года при расчете НДФЛ доходы от разных источников суммируются. Для процентов по вкладам за 2025 год необлагаемый лимит составляет 210 тысяч рублей. С суммы превышения нужно заплатить 13%, если общий доход не превышает 2,4 миллиона рублей, и 15% с дохода выше этой суммы.

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