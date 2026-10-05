Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

05 октября, 22:15

Экономика

Москвичам необходимо проверить налоговые уведомления до 1 декабря

Москвичам необходимо проверить налоговые уведомления до 1 декабря

"Деньги 24": расходы бюджета России на 2027 год составят 48,8 трлн рублей

"Деньги 24": в ЦБ заявили о переходе экономики РФ из режима умеренных зарплат к высоким

Москвичи чаще выбирают квартиры в уже построенных домах

Минэкономразвития назвало 8 холдингов для переезда из Москвы в регионы

Красная икра нового улова подорожала до 20 тысяч рублей за килограмм

Новак заявил о незначительном дефиците бензина в России

"Деньги 24": каждая пятая квартира в новостройках столичного региона остается непроданной

Новак сообщил о проработке дополнительных мер поддержки НПЗ

"Деньги 24": средний размер и срок автокредитов достигли рекордных значений в России

Москвичи получают налоговые уведомления за прошлый год. До 1 декабря налоги должны заплатить владельцы квартир, машин и земельных участков, а также граждане, получившие доходы по вкладам.

С 2026 года при расчете НДФЛ доходы от разных источников суммируются. Для процентов по вкладам за 2025 год необлагаемый лимит составляет 210 тысяч рублей. С суммы превышения нужно заплатить 13%, если общий доход не превышает 2,4 миллиона рублей, и 15% с дохода выше этой суммы.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
экономикавидеоВладимир Баклан

Может ли молодежь свергнуть правительства в Европе?

Акции сопровождаются столкновениями с полицией

Однако эксперты уверены: граждане бунтуют, создается видимость свободы и демократии, но результат – нулевой

Читать
закрыть

Почему россияне скупают лекарства с железом?

Граждане уверены: увеличение гемоглобина даст возможность быть более выносливым

Однако эксперты уточняют: дефицит железа выявляется по результатам анализов крови

Читать
закрыть

Новые подробности убийства бизнесвумен и ее дочери в Москве

Преступление мог совершить сожитель 53-летней женщины, который при этом расчленил своих жертв

Читать
закрыть

В России предложили объединить майские праздники за счет других

Разрыв между 1 и 9 мая часто мешает спланировать отдых

Однако в Госдуме уверены: идея является избыточной

Читать
закрыть

Эксперты развеяли слухи о чуме в Иркутской области

В целях профилактики местные власти усилили меры противоэпидемиологической безопасности

В Роспотребнадзоре уверены: эпидобстановка в регионе находится в норме

Читать
закрыть

Россияне массово подхватили "фантомные болезни"

Молодежь жалуется на температуру до 37,5 градуса, боли, спазмы в желудке и дерматит

"Фантомная болезнь" может возникать на фоне длительного напряжения, недосыпа и неопределенности

Читать
закрыть

Как волонтеры ищут пропавших россиян?

Всего в отряде "ЛизаАлерт" состоят более 40 тысяч добровольцев разных профессий

За 16 лет работы они нашли живыми около 200 тысяч человек по всей стране

Читать
закрыть

Главные проблемы рынка труда в России

Россияне рассылают десятки резюме на одну и ту же вакансию, пытаясь обойти ИИ-фильтры компаний

Кандидаты создают несколько версий анкеты, меняя название должности, формулировки и ключевые слова

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика