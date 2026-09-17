17 сентября, 15:30Экономика
"Деньги 24": яблоки и сливы подешевели в России примерно на 20%
Оптовые цены на яблоки и сливы в России сейчас примерно на 20% ниже, чем год назад. Снижение связано с хорошим урожаем по многим категориям сезонных фруктов и овощей.
Цены на сезонные продукты могут заметно меняться в зависимости от объема урожая, спроса и предложения. Экономический обозреватель Евгений Беляков отметил, что падение стоимости таких товаров обычно носит временный характер.
Подробнее – в программе "Деньги 24".