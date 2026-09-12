Маркировка типов топлива появится на автомобильных заправках России

На автомобильных заправках России появится дополнительная маркировка типов топлива. Правительство обязало продавцов указывать рядом с ценником экологический класс бензина К2, К3 и К4.

С 1 сентября производство, импорт и продажа бензина этих экологических классов временно разрешены. Вице-премьер Александр Новак поручил федеральным ведомствам усилить контроль за соблюдением требований к маркировке.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.