Новак провел совещание по ситуации на топливном рынке России

Вице-премьер России Александр Новак провел совещание по ситуации на топливном рынке. Участники обсудили запасы топлива, баланс производства и потребления, а также загрузку производственной инфраструктуры.

На ряде НПЗ уже ввели в эксплуатацию дополнительные установки, что позволило увеличить выпуск нефтепродуктов. Также продолжается работа над соглашениями между независимыми НПЗ и АЗС, Минэнерго России и ФАС. Они направлены на поддержание приемлемого уровня цен.

Новак поручил профильным ведомствам продолжить мониторинг внутреннего рынка топлива и усилить контроль за ценообразованием в мелкооптовом сегменте. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.