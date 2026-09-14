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14 сентября, 19:15

Экономика

Новак провел совещание по ситуации на топливном рынке России

Новак провел совещание по ситуации на топливном рынке России

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Вице-премьер России Александр Новак провел совещание по ситуации на топливном рынке. Участники обсудили запасы топлива, баланс производства и потребления, а также загрузку производственной инфраструктуры.

На ряде НПЗ уже ввели в эксплуатацию дополнительные установки, что позволило увеличить выпуск нефтепродуктов. Также продолжается работа над соглашениями между независимыми НПЗ и АЗС, Минэнерго России и ФАС. Они направлены на поддержание приемлемого уровня цен.

Новак поручил профильным ведомствам продолжить мониторинг внутреннего рынка топлива и усилить контроль за ценообразованием в мелкооптовом сегменте. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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