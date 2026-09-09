Москва лидирует в России по динамике роста пищевой промышленности

Москва является лидером России по динамике роста выручки пищевой промышленности. В городе работают около 360 предприятий отрасли, на которых трудятся свыше 65 тысяч человек. За последние пять лет объем выручки увеличился почти на 80%.

Продукция поставляется в регионы страны. Рыбную продукцию отправляют в 75 регионов, молочные продукты и кондитерские изделия в 77 регионов, колбасные изделия в 81 регион.

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