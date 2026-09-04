Власти РФ могут снять ограничения на экспорт топлива раньше 30 сентября при наличии запаса

Власти России готовы снять ограничения на экспорт топлива раньше 30 сентября или после этого срока, если запасы увеличатся, и оно будет в избытке.

Вместе с тем 7 сентября проведут очередной штаб по ситуации на рынке, сообщил заместитель председателя правительства Александр Новак на полях Восточного экономического форума во Владивостоке. На встрече обсудят соглашения регионов с частными автозаправками.

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