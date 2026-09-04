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04 сентября, 12:15

Экономика

Власти РФ могут снять ограничения на экспорт топлива раньше 30 сентября при наличии запаса

Власти РФ могут снять ограничения на экспорт топлива раньше 30 сентября при наличии запаса

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Власти России готовы снять ограничения на экспорт топлива раньше 30 сентября или после этого срока, если запасы увеличатся, и оно будет в избытке.

Вместе с тем 7 сентября проведут очередной штаб по ситуации на рынке, сообщил заместитель председателя правительства Александр Новак на полях Восточного экономического форума во Владивостоке. На встрече обсудят соглашения регионов с частными автозаправками.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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