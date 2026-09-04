04 сентября, 12:15Экономика
Власти РФ могут снять ограничения на экспорт топлива раньше 30 сентября при наличии запаса
Власти России готовы снять ограничения на экспорт топлива раньше 30 сентября или после этого срока, если запасы увеличатся, и оно будет в избытке.
Вместе с тем 7 сентября проведут очередной штаб по ситуации на рынке, сообщил заместитель председателя правительства Александр Новак на полях Восточного экономического форума во Владивостоке. На встрече обсудят соглашения регионов с частными автозаправками.
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