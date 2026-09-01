ЦБ изменит начало действия решений по ключевой ставке

В Центробанке России планируют изменить порядок вступления в силу решений по ключевой ставке. Начало действия нового показателя хотят перенести с понедельника на среду. Об этом говорится на сайте регулятора.

Заседания совета директоров ЦБ по ключевой ставке предлагают проводить по пятницам. В регуляторе считают, что такой порядок позволит более гибко переходить к новому уровню ставки.

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