СМИ сообщили о завышенных комиссиях банков за страховки для заемщиков

Некоторые российские банки зарабатывают на страховках, которые предлагают вместе с кредитами. По данным СМИ, в отдельных случаях комиссия может быть завышена в 25 раз.

Речь чаще всего идет о страховании жизни и здоровья. При этом значительная часть суммы, которую платит клиент, может оставаться у банка в качестве комиссии. Чтобы убедить заемщика оформить страховку, ему предлагают кредит по более низкой ставке. При отказе процент увеличивается.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.