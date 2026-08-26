Крупные банки России повысили ставки по краткосрочным вкладам

Крупные банки России улучшают предложения по краткосрочным вкладам. Сейчас на три месяца можно разместить деньги по ставке до 19% годовых. Экономический обозреватель Евгений Беляков советует не принимать финансовые решения только на основании новостей об изменении ставок.

По его словам, банки ранее снижали ставки по вкладам, рассчитывая на быстрое снижение ключевой ставки Центробанка. Сейчас финансовые организации учитывают более высокую инфляцию и возможное замедление снижения ключевой ставки или временную приостановку этого процесса.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.