15 сентября, 23:00Экономика
ФАС возбудила 55 дел из-за нарушений на топливном рынке России
ФАС возбудила 55 дел и выдала 83 предупреждения из-за нарушений антимонопольного законодательства на топливном рынке России. Нефтяные компании при этом удерживают розничные цены в рамках согласованных значений.
Вместе с тем на некоторых НПЗ ввели в эксплуатацию дополнительные установки, чтобы увеличить выпуск топлива. Правительство также координирует поставки бензина в регионы, где возникают локальные перебои.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.