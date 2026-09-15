ФАС возбудила 55 дел из-за нарушений на топливном рынке России

ФАС возбудила 55 дел и выдала 83 предупреждения из-за нарушений антимонопольного законодательства на топливном рынке России. Нефтяные компании при этом удерживают розничные цены в рамках согласованных значений.

Вместе с тем на некоторых НПЗ ввели в эксплуатацию дополнительные установки, чтобы увеличить выпуск топлива. Правительство также координирует поставки бензина в регионы, где возникают локальные перебои.

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