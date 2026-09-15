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Новости

15 сентября, 11:30

Экономика

Новак распорядился усилить контроль за ценами на мелкооптовом топливном рынке

Новак распорядился усилить контроль за ценами на мелкооптовом топливном рынке

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В России усилят контроль за ценами на мелкооптовом топливном рынке. Об этом распорядился вице-премьер Александр Новак. Антимонопольная служба уже возбудила более 50 дел. НПЗ запускают дополнительные установки, чтобы нарастить объемы выпуска бензина.

Заместитель председателя Набсовета Ассоциации "Надежный партнер" Дмитрий Гусев сообщил, что повышенное внимание уделено сельхозпроизводителям, поскольку уборочная кампания еще идет. Необходимо обеспечить достаточное количество топлива для проведения сельхозработ и уборки урожая.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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