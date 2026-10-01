В Госдуму внесли законопроект о 13-й зарплате для бюджетников

В Госдуму внесли законопроект о выплате 13-й зарплаты работникам бюджетных организаций. Инициатива предусматривает, что ее минимальный размер не может быть меньше среднемесячного заработка сотрудника за 12 месяцев.

Выплату предлагают устанавливать как в фиксированной сумме, так и в процентах от оклада, но не ниже установленного минимума.

В настоящее время руководители бюджетных организаций не обязаны выплачивать сотрудникам 13-ю зарплату. Об этом – в эфире телеканала Москва 24.