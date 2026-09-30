ФАС усилила контроль за ценами на бензин на заправках

Федеральная антимонопольная служба усилила контроль за ценами на заправках. В отношении нефтяных компаний и независимых участников рынка нефтепродуктов уже возбудили 58 дел из-за нарушений правил конкуренции.

Вице-премьер РФ Александр Новак распорядился усилить контроль за ситуацией на рынке топлива. Профильные ведомства также должны дополнительно проанализировать снабжение бензином отдельных регионов, в том числе Омской и Томской областей.

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