28 сентября, 07:45Общество
Комиссия риелтора при аренде квартиры может составлять до 100% стоимости
Комиссия риелтора при аренде квартиры может составлять от 50 до 100%. При этом оплачивать услуги специалиста должен тот, кто их заказывает. Если собственник обращается к риелтору для поиска арендатора, оплачивать услугу должен он.
Риелтор может заниматься переговорами, согласованием условий, помощью с документами, организацией расчетов и передачи недвижимости. Если комиссию просят с арендатора, важно выяснить, какую услугу ему оказывают и где это зафиксировано.
При покупке квартиры условия оплаты также стоит заранее прописать в договоре с риелтором. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.