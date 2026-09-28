Комиссия риелтора при аренде квартиры может составлять до 100% стоимости

Комиссия риелтора при аренде квартиры может составлять от 50 до 100%. При этом оплачивать услуги специалиста должен тот, кто их заказывает. Если собственник обращается к риелтору для поиска арендатора, оплачивать услугу должен он.

Риелтор может заниматься переговорами, согласованием условий, помощью с документами, организацией расчетов и передачи недвижимости. Если комиссию просят с арендатора, важно выяснить, какую услугу ему оказывают и где это зафиксировано.

При покупке квартиры условия оплаты также стоит заранее прописать в договоре с риелтором. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.