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22 сентября, 07:15

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Участники "Московского долголетия" могут посещать лекции в ведущих вузах страны

Участники "Московского долголетия" могут посещать лекции в ведущих вузах страны

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Для участников проекта "Московское долголетие" подготовили занятия в 13 столичных вузах. Среди партнеров проекта – МГУ имени Ломоносова, Высшая школа экономики, Московский политех и другие образовательные учреждения.

Горожане старшего поколения могут посещать лекции, мастер-классы, языковые и творческие занятия, курсы по финансовой грамотности, технологиям и мультимедиа. Сейчас работает более 80 групп.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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