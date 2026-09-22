Участники "Московского долголетия" могут посещать лекции в ведущих вузах страны

Для участников проекта "Московское долголетие" подготовили занятия в 13 столичных вузах. Среди партнеров проекта – МГУ имени Ломоносова, Высшая школа экономики, Московский политех и другие образовательные учреждения.

Горожане старшего поколения могут посещать лекции, мастер-классы, языковые и творческие занятия, курсы по финансовой грамотности, технологиям и мультимедиа. Сейчас работает более 80 групп.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.