Синоптик рассказал, что бабьего лета в Москве не будет

Бабьего лета в Москве не будет, однако в ближайшие дни сохранится теплая погода с температурой выше нормы, рассказал ведущий специалист центр погоды "Фобос" Михаил Леус.

Во вторник и среду, 22 и 23 сентября, циклоны, смещающиеся с юга, принесут очаги дождей и теплые воздушные массы, температура составит до 19 градусов.

В четверг, 24 сентября, циклон над Прибалтикой развернется холодной частью, и температура опустится до нормы – 16 градусов.

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