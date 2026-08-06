Москвичи стали чаще устраивать экстремальные фотосессии ради лайков

Москвичи стали чаще устраивать экстремальные фотосессии. Ради необычных снимков модели готовы стоять на краю обрывов и подниматься на заброшенные объекты.

Одна из таких съемок прошла на Ярополецкой ГЭС. Участники спускались к сооружению по веревочной лестнице, передвигались по узким бетонным конструкциям и позировали рядом с пропастью.

Но в погоне за просмотрами люди часто забывают о риске. К тому же за проникновение на такие объекты грозит штраф. Об этом – в сюжете телеканала Москва 24.