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06 августа, 08:15

Общество

Москвичи стали чаще устраивать экстремальные фотосессии ради лайков

Москвичи стали чаще устраивать экстремальные фотосессии ради лайков

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Москвичи стали чаще устраивать экстремальные фотосессии. Ради необычных снимков модели готовы стоять на краю обрывов и подниматься на заброшенные объекты.

Одна из таких съемок прошла на Ярополецкой ГЭС. Участники спускались к сооружению по веревочной лестнице, передвигались по узким бетонным конструкциям и позировали рядом с пропастью.

Но в погоне за просмотрами люди часто забывают о риске. К тому же за проникновение на такие объекты грозит штраф. Об этом – в сюжете телеканала Москва 24.

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