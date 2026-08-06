"Новости дня": столичное метро перешло на усиленный режим работы из-за жары

Столичное метро перешло на усиленный режим работы из-за жары. Чтобы пассажирам было комфортно, мощные кондиционеры в вагонах и вентиляционные шахты сейчас работают непрерывно. Полностью обновляют атмосферу на станциях не реже трех раз за 60 минут. Если термометр поднимается выше 28 градусов, волонтеры раздают воду.

Из-за жары в столице объявили оранжевый уровень опасности. Москву накрыл антициклон "Пифагор". Он пришел с Балтийского моря и создал над городом тепловой купол. Врачи советуют надевать светлую одежду из натуральных тканей, головной убор и солнечные очки. В такую погоду рекомендуется пить много воды.

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