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06 августа, 01:30

Транспорт

"Новости дня": столичное метро перешло на усиленный режим работы из-за жары

"Новости дня": столичное метро перешло на усиленный режим работы из-за жары

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Столичное метро перешло на усиленный режим работы из-за жары. Чтобы пассажирам было комфортно, мощные кондиционеры в вагонах и вентиляционные шахты сейчас работают непрерывно. Полностью обновляют атмосферу на станциях не реже трех раз за 60 минут. Если термометр поднимается выше 28 градусов, волонтеры раздают воду.

Из-за жары в столице объявили оранжевый уровень опасности. Москву накрыл антициклон "Пифагор". Он пришел с Балтийского моря и создал над городом тепловой купол. Врачи советуют надевать светлую одежду из натуральных тканей, головной убор и солнечные очки. В такую погоду рекомендуется пить много воды.

Подробнее – в программе "Новости дня".

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