Синоптик Позднякова спрогнозировала сухую и комфортную погоду в середине августа в Москве

Первая декада августа станет последним жарким периодом августа в Московском регионе, заявили эксперты. Значит ли это, что летней погоды можно больше не ждать, разбиралась Москва 24.

Последние дни жары?

Фото: Агентство "Москва"/Артур Новосильцев

Последняя волна летнего зноя наблюдается в столице на этой неделе.

В частности, 5 и 6 августа столбики термометров поднимутся до плюс 27–30 градусов, в четверг в некоторых районах возможны грозы и быстрые дожди. При этом в пятницу, 7-го числа, будет последний знойный день этого лета, рассказал ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.



Евгений Тишковец ведущий специалист центра погоды "Фобос" Это будет жара-прощание!

Причиной таких условий стал пришедший со стороны Балтики антициклон "Пифагор", распространяющийся по территории Центральной России и действующий по принципу масштабного теплового купола. Из-за высокой температуры (7 августа она составит 31 градус) в Москве даже ввели оранжевый уровень погодной опасности.

Параллельно с этим Московский метрополитен перешел на усиленный режим работы: более 660 вентиляционных шахт с мощными вентиляторами обеспечивают полное обновление воздуха на станциях не менее трех раз в час. В вагонах работают системы кондиционирования, также транслируются аудио- и видеосоветы по безопасности. При ухудшении самочувствия рекомендуется сразу обращаться к сотрудникам метро или нажимать кнопку "Пассажир – машинист".





Максим Ликсутов заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Наши специалисты следят за температурой на объектах инфраструктуры, чтобы оперативно реагировать на любые изменения погоды.

На станциях, где температура превышает 28 градусов, бесплатно раздают воду. То же самое делают и на столичных вокзалах, в частности на Белорусском, Казанском, Киевском, Курском, Павелецком, Савеловском и Ярославском, а также на станциях Тушинская и Площадь трех вокзалов. Вода будет доступна пассажирам ежедневно с 14:00 до 17:00 у брендированных стоек.

В свою очередь, врачи настоятельно рекомендовали горожанам носить светлые вещи из натуральных материалов, не забывать про головные уборы и солнцезащитные очки. Также следует поддерживать питьевой режим и употреблять повышенное количество жидкости – не менее 2–2,5 литра чистой воды в сутки.

Ранее сообщалось, что июль 2026 года стал самым теплым месяцем в России за всю историю метеонаблюдений с 1891 года, превысив рекорды июля 2010 и 2024 годов. Наиболее сильное превышение нормы зафиксировали на востоке Приволжского, в Уральском и Сибирском округах – более чем на 2–3 градуса, а в Тюменской области – до 4. При этом на европейской части страны местами было прохладно, с отклонением от нормы минус 1 градус и более.

Теплый август

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Синоптик прогностического центра "Метео" Александр Ильин рассказал Москве 24, что уже 7 августа в столичный регион придет холодный атмосферный фронт и в выходные жара понизится до 23–25 градусов. С субботы минимальная ночная температура начнет понижаться до плюс 11–16, рассказал синоптик.



Александр Ильин синоптик прогностического центра "Метео" Что касается дождей, то 7-го числа ожидаются грозы и умеренные, местами обильные осадки. Затем сильных дождей, во всяком случае до конца первой декады и в начале второй, не прогнозируется. Следующая порция осадков, вероятно, придет вместе с похолоданием в период с 12 по 13 августа. Но говорить, что прямо будет заливать, тоже не стоит.

Эксперт подчеркнул, что аномалий по ветру и давлению не предвидится. Ветер будет часто менять направление: 5 и 6 августа он будет дуть с юга со скоростью 2–7 метров в секунду, а в выходные сменится на северо-западный и северный – до 2–7 метров в секунду. При дожде и грозах возможны отдельные порывы до 10–15 метров в секунду.

"Больше в августе температура не будет достигать 30 градусов, но в начале второй декады воздух будет прогреваться до 24–26, а ближе к середине начнет остывать до плюс 12–16. Однако потепление до плюс 20 еще вернется, и температура будет даже выше: к концу второй декады месяца столбики термометров снова поднимутся до 22–25", – рассказал синоптик.

По его словам, существуют предпосылки, что в конце этого периода температура воздуха опять будет приближаться к отметкам плюс 27–29 градусов. Поэтому утверждать, что жара больше не вернется, не приходится, заключил эксперт.

В свою очередь, главный специалист информационного агентства "Метеоновости" Татьяна Позднякова в беседе с Москвой 24 добавила, что до 25 августа минимальная температура ночью будет не ниже 10 градусов – преимущественно 10–13, а дневная – около 20.

Эксперт добавила, что после осадков, которые ожидаются в ближайшие двое суток, наступит длительный период относительно сухой погоды – антициклон удержит не очень жаркую, но вполне комфортную погоду.

При этом предположить, когда и каким будет бабье лето, сложно, отметила синоптик, так как обычно этот период начинается в районе 13–14 сентября, а точные прогнозы более чем за месяц не даются, заключила Позднякова.