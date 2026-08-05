Пик жары в Москве ожидается 7 августа

Пик жары в Москве ожидается в пятницу, 7 августа, сообщил ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус.

По его словам, уже 6 августа в столице возможны локальные кратковременные дожди, при этом воздух прогреется до 30 градусов. Максимальных значений температура достигнет к пятнице – до 32 градусов.

В субботу, 8 августа, в регион придут менее теплые воздушные массы. На фоне дождей температура опустится до 24 градусов.

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