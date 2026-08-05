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05 августа, 13:22

Происшествия

В Мексике во время прямой трансляции в TikTok убили популярного блогера

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, организация признана экстремистской и запрещена в РФ)/cesargastelum_57

Популярного мексиканского блогера Сезара Гастелума, у которого было почти 600 тысяч подписчиков, застрелили во время прямого эфира в TikTok. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на местные власти.

Нападение произошло в городе Кульякан, столице штата Синалоа. Как отмечают СМИ, убийство произошло на фоне продолжающегося всплеска насилия в регионе, где продолжается активное противостояние преступных группировок.

По данным властей, Гастелум находился с друзьями возле ресторана быстрого питания. К ним подъехали двое мужчин на мотоцикле в шлемах, и один из них открыл огонь. Блогер получил смертельные ранения прямо во время эфира.

Власти штата Синалоа подтвердили гибель Гастелума. По факту убийства начато расследование, развернута масштабная полицейская операция.

Ранее в Мексике был задержан один из главарей наркокартеля "Халиско Новое поколение". Его подозревают в причастности к убийству 23-летней блогера Валерии Меркес. В мае 2025 года она вела в TikTok прямую трансляцию, во время которой в салон ворвался вооруженный неизвестный и застрелил ее. По мнению властей, причиной убийства могли стать отношения погибшей с сыном одного из участников картеля.

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