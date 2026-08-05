В Саратове задержали водителя питбайка, сбившего инспектора ДПС

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В Саратове задержали водителя питбайка, который пытался скрыться и сбил инспектора ДПС. Сотрудника полиции доставили в больницу, сообщила пресс-служба регионального управления МВД России.

Инцидент произошел на Усть-Курдюмской улице во вторник, 4 августа.

"Водитель питбайка, не выполнив требования сотрудников Госавтоинспекции об остановке, попытался скрыться. Полицейские приняли меры для его остановки", – говорится в сообщении.

Злоумышленником оказался 27-летний местный житель, он был ранее судим. Мужчина отказался проходить освидетельствование на состояние опьянения, в результате правоохранители составили протокол по части 1 статье 12.26 КоАП РФ.

Питбайк отвезли на спецстоянку. В настоящее время решается вопрос о привлечении молодого человека к уголовной ответственности по статье 318 УК РФ ("Применение насилия в отношении представителя власти").

Ранее в Москве задержали женщину, которая на автомобиле без госномеров устроила погоню с полицией и попыталась спровоцировать столкновение с патрульным мотоциклом. В отношении нее составили 28 административных протоколов по нескольким статьям КоАП РФ.