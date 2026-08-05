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05 августа, 13:37

Политика

США укрепили партнерство с Россией и Китаем по борьбе с преступностью

Фото: depositphotos/jo_poker

За последний год США укрепили партнерство с Россией и Китаем в борьбе с транснациональной преступностью. Об этом в интервью агентству Reuters сообщил директор Федерального бюро расследований (ФБР) Кэш Пател.

По словам Патела, США и Россия уже 15 месяцев сотрудничают в правоохранительной сфере. Он охарактеризовал партнерство с КНР и РФ как "новые и динамичные отношения".

По данным агентства, Вашингтон рассчитывает найти союзников для борьбы, в частности, с кибермошенничеством, сексуальной эксплуатацией детей и контрабандой фентанила.

Также неназванный представитель ФБР сообщил агентству, что Пател, предварительно, может посетить Россию в октябре.

Ранее сообщалось, что Таиланд намерен сократить срок безвизового пребывания для иностранцев с 60 до 30 дней. Уточнялось, что мера направлена на борьбу с транснациональной преступностью, в том числе с мошенническими кол-центрами.

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