14 мая, 16:07

В МИД РФ назвали Украину преступной империей

Безответственный подход киевского режима к решению существующих угроз безопасности привел к тому, что Украина превратилась из государства в преступную империю. Об этом заявил заместитель главы МИД РФ Дмитрий Любинский в ходе круглого стола об угрозах распространения преступности и наркотиков с украинской территории.

Дипломат уточнил, что речь идет идет о таких угрозах, как организованная преступность и незаконный оборот наркотиков. Любинский подчеркнул, что руководство страны нацелено только на сохранение власти и получение доходов за счет населения.

По его словам, в условиях военного времени организованная преступность на Украине приобрела новые и угрожающие формы. Из основных видов преступлений выделяются незаконный оборот наркотиков, мошенничество, торговля стрелковым оружием, организация незаконной миграции, а также торговля людьми и человеческими органами.

Любинский добавил, что украинские чиновники и командиры формирований Вооруженных сил России (ВСУ) в прифронтовой зоне "без суда и следствия" похищают и убивают украинских граждан, которых подозревают в пророссийских настроениях.

Также серьезным вызовом безопасности, как указал замглавы МИД РФ, становится активизация украинских мошеннических call-центров. Они занимаются "прямым грабежом" у граждан, рядовых россиян, среди которых большинство составляют пенсионеры и несовершеннолетние.

Дипломат подчеркнул, что такие центры находятся под плотным контролем киевских властей, а доход от деятельности одного call-центра достигает в среднем 1 миллиона долларов в день. По данным Управления ООН по наркотикам и преступности, на территории Украины в 2024 году функционировало около 1 500 центров телефонного мошенничества.

"Ряд государств – членов ЕС (Евросоюза. – Прим. ред.) уже ведет негласное сотрудничество с Киевом по размещению кол-центров на своей территории и созданию необходимой инфраструктуры", – добавил Любинский.

Он отметил, что, по утверждениям самих украинских властей, масштабы мошенничества являются "просто колоссальными". Годовая прибыль от их деятельности исчисляется миллиардами долларов. Любинский пояснил, что похищенные средства отправляются на нужды ВСУ либо "оседают в карманах коррумпированных элит".

Вместе с тем незаконный оборот стрелкового оружия, идущий с территории Украины, представляет серьезную угрозу международному миру и безопасности. Замглавы МИД РФ добавил, что данный оборот уже затронул практически все континенты.

Ранее Россия зафиксировала действия Украины по распространению наркотиков среди населения Донбасса. Уточнялось, что органы ФСБ пресекли деятельность 25 участников курируемой организованной наркогруппировки, которые занимались поставкой, фасовкой и распространением наркотиков на территории Донецкой Народной Республики.

