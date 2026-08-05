Подмосковные хирурги спасли ребенку палец после срезания фаланги железной дверью

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Врачи Московской областной детской клинической травматолого-ортопедической больницы (МОДКТОБ) спасли палец ребенку, который получил травматическую ампутацию ногтевой фаланги. Об этом сообщает "Радио 1" со ссылкой на пресс-службу подмосковного Минздрава.

Несчастный случай произошел из-за железной двери, которая зажала палец и срезала ногтевую фалангу указательного пальца. Мальчика экстренно доставили в больницу.

Травматическая ампутация – это отрыв конечности или ее части из-за травмы. В подобных случаях критически важно не только купировать кровотечение, но и обеспечить максимальное сохранение тканей для последующей реплантации или хирургической реконструкции.

Специалисты экстренно провели операцию – итальянскую кожную пластику, состоящую из двух этапов. Первый этап представляет собой перемещение кровоснабжаемого участка кожи и подкожной клетчатки на зону дефекта, благодаря чему травмированный участок сохраняет связь с телом и получает кровь.

Второй этап проводится через три недели, когда кожа приживается на новом месте: питающую ножку лоскута отсекают и окончательно фиксируют лоскут к раневому дефекту, пояснил травматолог-ортопед МОДКТОБ Владислав Смирнов.

Он отметил, что пациента ждет второй этап хирургического лечения и длительное восстановление. В настоящее время ребенок выписан из стационара на амбулаторное лечение.

Ранее врачи ДНКЦ имени Рошаля удалили девочке опухоль, которая занимала почти всю левую половину ее грудной клетки. У ребенка выявили доброкачественное новообразование вилочковой железы. В ходе операции медики отделили от окружающих тканей и органов разросшуюся вилочковую железу и единым блоком удалили опухоль.