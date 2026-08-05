"Новости дня": оранжевый уровень опасности из-за жары объявлен в Москве до 7 августа

Оранжевый уровень опасности из-за жары объявлен в Москве до вечера пятницы, 7 августа. Ожидается больше 30 градусов. Антициклон "Пифагор" пришел в столицу с Балтийского моря и сейчас расходится по Центральной России. Он напоминает гигантский тепловой купол.

Врачи советуют надевать светлую одежду из натуральных тканей, головной убор и солнечные очки. В такую погоду рекомендуется пить много воды, минимум 2–2,5 литра.

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