Руферы забрались на шпиль Кунсткамеры в Санкт-Петербурге

Фото: телеграм-канал "112"

В Санкт-Петербурге двое руферов забрались на шпиль здания Кунсткамеры и устроили экстремальную фотосессию. Об этом сообщает News.ru со ссылкой на кадры прогулки молодых людей по вершине музея, которые распространились в соцсетях.

Оказавшись на вершине здания, молодые люди начали позировать и снимать свои действия на камеру. После этого они выложили кадры в соцсетях. Для руферов это не первая покоренная высотка – ранее они уже забирались на другие шпили и крыши города.

Теперь видеозаписью молодых людей могут заинтересоваться правоохранительные органы.

Ранее в Санкт-Петербурге задержали руферов, забравшихся на крышу Зимнего дворца. Инцидент произошел утром 14 июля. Сотрудник службы безопасности Государственного Эрмитажа заметил на крыше здания нарушителей.

В результате охрана музея выставила дополнительные посты на возможных путях спуска руферов. Сотрудники Росгвардии вместе с работниками службы безопасности музея задержали злоумышленников. Одного из них доставили в отделение полиции, а второго направили в больницу из-за жалоб на плохое самочувствие.

