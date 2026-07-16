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16 июля, 10:21

Шоу-бизнес

Певица Бритни Спирс намекнула, что может стать бабушкой

Фото: Getty Images/iHeartMedia/Kevin Winter

Певица Бритни Спирс намекнула, что может стать бабушкой. Об этом артистка сообщила на своей странице в Instagram (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена на территории РФ).

Спирс опубликовала фотографии своих юных детей и старшего сына с девушкой.

"Если повезет, я представлю вам кое-кого невероятно прекрасного. Надеюсь, уже в этом году", – написала певица под снимками.

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, организация признана экстремистской и запрещена в РФ)/britneyspears

Поклонники артистки предположили, что речь идет о беременности возлюбленной старшего сына певицы – Шона Престона Федерлайна. У исполнительницы также есть младший сын Джейден Джеймс.

Ранее Спирс продала права на свой музыкальный каталог издательству Primary Wave. Сделка прошла 30 декабря 2025 года. В частности, организация стала владельцем таких альбомов, как Toxic и Baby One More Time, а также других. Сумма контракта не разглашается.

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