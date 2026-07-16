16 июля, 10:21Шоу-бизнес
Певица Бритни Спирс намекнула, что может стать бабушкой
Фото: Getty Images/iHeartMedia/Kevin Winter
Певица Бритни Спирс намекнула, что может стать бабушкой. Об этом артистка сообщила на своей странице в Instagram (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена на территории РФ).
Спирс опубликовала фотографии своих юных детей и старшего сына с девушкой.
"Если повезет, я представлю вам кое-кого невероятно прекрасного. Надеюсь, уже в этом году", – написала певица под снимками.
Фото: instagram.com (принадлежит Meta, организация признана экстремистской и запрещена в РФ)/britneyspears
Поклонники артистки предположили, что речь идет о беременности возлюбленной старшего сына певицы – Шона Престона Федерлайна. У исполнительницы также есть младший сын Джейден Джеймс.
Ранее Спирс продала права на свой музыкальный каталог издательству Primary Wave. Сделка прошла 30 декабря 2025 года. В частности, организация стала владельцем таких альбомов, как Toxic и Baby One More Time, а также других. Сумма контракта не разглашается.