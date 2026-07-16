На рыбных рынках "Москва – на волне" начался сезон балтийской салаки

Фото: пресс-служба департамента торговли и услуг города Москвы

Сезон балтийской салаки начался на рынках "Москва – на волне". Об этом сообщил портал мэра и правительства столицы.

С 17 по 19 июля на различные виды этой рыбы действует скидка в 30%. Покупатели смогут приобрести рыбу пряного посола целиком, только спинку, а также продукт в слабосоленом виде. Здесь же можно приобрести бланшированные тушки салаки в масле и сочетания рыбы с каперсами или острым халапеньо.

В 14:00 на рынках в Митине и Косино-Ухтомском районе устроят дегустацию, где предложат оценить текстуру и вкус рыбы, а также порекомендуют, как выбрать качественный продукт и какие блюда из него можно приготовить самому.

Салака обитает исключительно в Балтийском море, которое отличается слабым уровнем солености. Это напрямую влияет на вкус рыбы. В отличие от атлантической сельди, этот вид меньше, но содержит меньше жира. Мясо нежнее и не имеет морского привкуса.

Количество омега-3 в салаке сравнимо с содержанием полезных веществ в других популярных видах рыбы. Омега-3 позволяет поддерживать сердечно-сосудистую систему и работу мозга.

Калорийность рыбы невысокая, зато белка в ней столько же, сколько в треске, скумбрии или камбале. Главное преимущество салаки в простоте приготовления, что делает ее одной из самых популярных для домашнего посола и копчения.

Например, ее можно жарить целиком, коптить, закатывать в консервы или делать паштет. Рыба пряного посола хорошо сочетается с отварным картофелем, луком и маслом. Копченая салака, в свою очередь, обычно подается с ржаным хлебом, а слабосоленая подходит для бутербродов или форшмака.

Кроме того, в Швеции из салаки делают известное блюдо сюрстремминг. Эти консервы узнаваемы по характерному хлопку при вскрытии и очень резкому специфическому запаху.

Ранее на рынках "Москва – на волне" также обновился ассортимент вяленой рыбы и рыбных снеков. Теперь там можно найти вяленую плотву, замороженные вяленые щечки судака, чипсы из лосося со вкусами кимчи, сметаны и лука, песто и супа том-ям. Выбрать продукты горожане могут на рынках или онлайн.

