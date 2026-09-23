23 сентября, 12:30Экономика
"Деньги 24": налог на доходы физических лиц составляет более 45% доходов бюджета
Более 45% доходов столичного бюджета составляет налог на доходы физических лиц. При этом в Москве выявляют граждан, которые официально не имеют доходов, но владеют большим количеством квартир и автомобилей.
У некоторых владельцев насчитывается до 50 квартир и 70 автомобилей при нулевом официальном доходе. Столичные власти совместно с налоговыми органами начинают проверки.
Подробнее – в программе "Деньги 24".