"Деньги 24": налог на доходы физических лиц составляет более 45% доходов бюджета

Более 45% доходов столичного бюджета составляет налог на доходы физических лиц. При этом в Москве выявляют граждан, которые официально не имеют доходов, но владеют большим количеством квартир и автомобилей.

У некоторых владельцев насчитывается до 50 квартир и 70 автомобилей при нулевом официальном доходе. Столичные власти совместно с налоговыми органами начинают проверки.

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